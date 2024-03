3e Geluksroute: Geluk ervaren en doorgeven

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 23 maart was er een geanimeerde inspiratiemiddag in de KunstKas. Veel deelnemers aan de Geluksroute – dit jaar op zaterdag 1 en zondag 2 juni van 11.00 tot 17.00 uur – zijn al druk met de voorbereiding bezig. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren op de meest uitlopende locaties. Waar het omgaat is het doorgeven van het eigen geluksgevoel. Juist in deze wrede wereld is het zo belangrijk tegengas te geven en te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om het met elkaar fijn te hebben door het delen van mooie momenten, mooie herinneringen, samen iets maken, kennis delen, naar kunst kijken, naar muziek luisteren, een boek bespreken, mee te doen aan één van de aangeboden workshops, mensen te ontmoeten met een inspirerende passie en missie.

Het zorgt voor een verrijking in het leven. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken gaat dit om een weekend dat zeer laagdrempeligheid is en waar geen kosten aan verbonden zijn. Iedereen die het geluk doorgeeft doet dat geheel kosteloos. Het motto van de Geluksroute is: Geluk ervaren, aanvaarden en doorgeven. De Geluksroute wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd en tot nu toe zijn alle locatiehouders en geluksbrengers onder de indruk van de mooie sfeer die er tijdens dit weekend wordt gecreëerd. Deze ervaring wordt natuurlijk graag gedeeld.

Misschien is het goed om alvast in de agenda te zetten dat er zaterdag 20 april weer een nieuwe inspiratiemiddag wordt georganiseerd en dan in het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade 12a. Vanaf 15.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom. Meer informatie op: www.geluksroute.nu of geluksrouteaalsmeer@gmail.com