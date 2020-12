300ste Uitruk voor de Aalsmeerse brandweer

Aalsmeer – De Brandweer van Aalsmeer heeft afgelopen zondag 13 december haar 300ste uitruk gemaakt. Allereerst werd de Brandweer rond kwart voor twaalf in de ochtend gealarmeerd voor een brandmelding in de Lakenblekerstraat. Terwijl Aalsmeer 1 hier een controle hield (er bleek niets aan de hand) werd Aalsmeer 2 zo’n vijf minuten later gevraagd assistentie te verlenen aan de ambulancedienst in de Ophelialaan. En dit bleek uitruk nummer 300 van dit jaar te zijn.

Gemiddeld is de Brandweer van Aalsmeer dit jaar zes keer per week uitgerukt voor een brandmelding, een ongeval of, gebeurt ook, om een kat te redden uit een boom. Alle lof voor deze dames en heren, die zich vrijwillig inzetten voor de veiligheid van alle inwoners van de gemeente Aalsmeer!