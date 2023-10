30 jaar Da Capo’s Popkoor! ￼

Mijdrecht – Da Capo’s Popkoor bestaat 30 jaar en dat vraagt om een concert met hoogtepunten uit alle afgelopen jaren tot nu: “30 years of Masterpieces”.



In ’t Oude Parochiehuis te Mijdrecht vindt het concert op zaterdag 18 en zondag 19 november plaats. Je wordt meegenomen naar de clubscene van de jaren ’20. Velvet en pluche, velours, franje en veren ademen de sfeer van de nachtclub on stage, waarin de nummers ten gehore worden gebracht. Waan je in de entourage van Charleston, the Great Gatsby of Peaky Blinders en laat de muziek het verhaal vertellen. Het repertoire is zeer uiteenlopend, zoals men van Da Capo’s Popkoor o.l.v. Floor van Erp gewend is. Maar één ding staat vast: It’s time to swing!!



Er zijn twee voorstellingen: zaterdag om 20.00 uur en zondag om 14.30 uur. Kaarten zijn vanaf nu te bestellen op www.popkoor.nl of www.oudeparochiehuis.nl/events