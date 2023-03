2e Bijeenkomst project ‘Kunstkast voor Aalsmeer’

Aalsmeer – Voor het project ‘de ge schie de nis ligt er on der’ van Kunstkast Aalsmeer en Femke Kempkes wordt zoek gegaan naar wat er speelt en leeft in de buurten langs de Burgemeester Kasteleinweg. Tijdens verschillende bijeenkomsten (projecten) worden buurtbewoners uitgenodigd of mee op pad genomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt door kunstenaars materiaal verzameld voor hun ontwerpen voor de Kunstkast in de betreffende wijk, allen gelegen aan de N196. Zo zal een lijn van verhalen door Aalsmeer gaan lopen, opgetekend en ontworpen door kunstenaars geïnspireerd op verhalen en inbreng van bewoners.

Feesten en muziek

Voor het tweede project van Kunstkast voor Aalsmeer gaat graffiti-artiest Sander Bosman aanstaande zaterdag 11 maart op zoek naar verhalen van weleer rondom de rotonde van de Zwarteweg. Van oudsher een plek van feesten en muziek. In de voormalige VVA kantine was vroeger de Cosmos of Lion’s disco, de gedenkwaardige luilakfeesten in de feesttent en het huidige bruisende muziekcentrum N201 wat ooit begonnen is als Kaôetsjôek. Sander is benieuwd naar de verhalen. Buurtbewoners en belangstellenden worden van harte uitgenodigd op de bijeenkomst in muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg 90 zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Kom je herinneringen delen over de feesten van vroeger. Door de verzamelde verhalen en beelden laat Sander zich inspireren bij het maken van een ontwerp voor op de Kunstkast aan de Zwarteweg, zodat de bijzondere geschiedenis van deze plek wordt vastgelegd. Iedereen is welkom, ook om oude beelden in te sturen naar kunstkast@hotmail.com. Er volgen nog bijeenkomsten met de kunstenaars Machteld Aardse, Stephanie Rhode en Femke Kempkes.