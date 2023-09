275 Pizza’s gebakken op De Schakel voor nieuw schoolplein

Vinkeveen – De Italiaanse avond die basisschool de Schakel afgelopen vrijdag organiseerde om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein is zeer geslaagd. De pizzabakkers toverden maar liefst 275 pizza’s uit hun hete ovens, die veelal in de gezellig ingerichte ruimte van de school werden opgegeten. Glaasje fris of wijn erbij, Tiramisu na afloop of een ijsje: het ging er allemaal in als koek.

Alle energie die de ruim 20 vrijwilligers en talloze kinderen erin gestopt hebben is niet voor niets: het schoolplein moet een flinke opknapbeurt krijgen en daarvoor is veel geld nodig. Al eerder werd geld ingezameld via o.a. een Schakel-Mee dag, maar er moest nog een gaatje gedicht worden. Speelinstrumenten op het plein zijn nu eenmaal kostbaar. Inmiddels zijn de muntjes geteld, de ovens weer terug naar hun stal in Maartensdijk en de vrijwilligers hebben een extra uurtje geslapen afgelopen weekend. Het was het allemaal waard: de actie heeft meer dan € 3.000,– opgebracht na aftrek van alle kosten.

Op de schop

Geld dat goed wordt besteed, want in oktober gaat het plein al op de schop. Tegels spuiten, tegels wippen en dan komt de aannemer met zijn ploeg. De drainage wordt verbeterd, er worden heuveltjes gemaakt en er komt veel extra groen: het wordt prachtig. Als het plein bijna klaar is komen de speelinstrumenten. Met een beetje geluk kunnen de kinderen kort na de herfstvakantie het nieuwe plein in gebruik nemen. Spannend!

De Schakel dankt haar leveranciers en sponsors voor de mooie steun die ontvangen is. We noemen: AH, Jumbo, PizzaHoutoven, Pizzeria Napels, Groentehal Kok, Poelier de Haan, IJssalon Mijdrecht.