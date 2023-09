25e Kunstroute Aalsmeer wordt groots gevierd

Aalsmeer – Feestweek, vuurwerk en Pramenrace zijn achter de rug en nu maakt Aalsmeer zich op voor de grootste Kunstroute van de regio. Het jaarlijkse kunstfestival van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) beleeft zijn 25e verjaardag en dat wordt zaterdag 16 en zondag 17 september groots gevierd. Op vele bijzondere, bekende én nieuwe locaties is weer een keur aan kunst te bewonderen van meer dan 100 kunstenaars en is er heel veel gezelligheid met muziek, voordrachten, terrasjes en versnaperingen. De weersvoorspelling is gunstig, dus het wordt weer één groot gezellig feest.

Opening

De feestelijke opening van Kunstroute Aalsmeer is zaterdag 16 september om 11.00 uur in de grote loods van Jachthaven Otto aan de Uiterweg 94. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 12.00 uur zijn alle andere locaties te bezoeken, tot 17 uur. Ook op zondag 17 september tussen 12.00 en 17.00 uur en de toegang is gratis.

Kunst kopen en veiling

Vele kunstenaars – bekende Aalsmeerders, grote namen uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland – geven tijdens de 25ste Kunstroute Aalsmeer een inkijkje in hun passie. Er is van alles te zien: schilderijen, tekeningen, lino’s, fotografie, beelden, sieraden, textiel, bloemendecoraties, teveel om op te noemen. Daar is vast wel iets bij dat in de smaak valt. Het hoeft niet, maar alles is te koop. Direct bij de kunstenaars. In de Pop-Up Art Store op de eerste verdieping in De Oude Veiling in de Marktstraat zijn kleine kunstcadeautjes te koop en biedt mee tijdens de Kunstveiling voor het goede doel (opbrengst voor therapie in Australië voor zieke Saskia Veenswijk). De veiling is op zondag vanaf 14.30 uur bij jachthaven Otto aan de Uiterweg 94 en staat onder leiding van het bekende veilingmeester duo Gert Ubink en Ronald Stolwijk. Er kan geboden worden op een divers assortiment schilderijen, beelden, sieraden en glasvoorwerpen.

Livemuziek

Bij Otto kan het hele weekend ook genoten worden van livemuziek. Op zaterdag laten Davanti (12u), Paradiya (14u) en Lisa Kaaijk (15.30u) zich zien en horen en zondag treden hier het Aalsmeers Saxofoonkwartet (12.30), NinaLynn (13.30u) en de Hobo String Band gaat zorgdragen voor een swingende afsluiting vanaf 16.00 uur. De Historische Tuin trakteert eveneens op livemuziek, zaterdag treedt popkoor Sonority op (13u) en zondag gaan de spots aan voor Judith Glasbeek en friends (14u). Uiteraard is er bij deelnemer Club Muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg 90 naast kunst ook beide dagen livemuziek.

Deelnemers

Na de N201 even binnen stappen bij de ‘buren’ is ook een aanrader. Atelier Steengoed in gebouw Mendel op nummer 98 heet ook bezoekers van harte welkom. Nieuwe locaties zijn: Creatieve broedplaats De Hoeksteen aan de Ophelialaan 230, kinderboerderij Boerenvreugd (kinderkunst) aan de Beethovenlaan en Clubhuis WV Westend op het terrein van jachthaven Dragt aan de Stommeerweg 72. Vaste deelnemers, veelal wel met nieuwe exposanten, zijn: Art Centre Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg 230, iets verderop op nummer 255 Atelier Afke Borgman (met Jaap de Orgelman), Atelier Cathy van der Meulen op de Oude Spoordijk 14, Flower Art Museum met Nature Art Fair aan de Kudelstaartseweg 1, het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en de tuin van Zorgcentrum Aelsmeer, ingang in de Kanaalstraat. Op de Uiterweg zijn bezoekers welkom bij Elize Eveleens (90a), De Oude Werf (127) en Karin Borgman en de Kunstploeg (185). Voorbereiden op de kunstroute kan via kunstrouteaalsmeer.nl. Bij elke locatie liggen ook gedrukte routeflyers met beknopte informatie.