24.300 euro van S.S.K. voor verenigingen in Kudelstaart

Kudelstaart – De Stichting Supporting Kudelstaart heeft in het jaar 2019 de kudelstaartse verenigingen en instellingen financieel kunnen ondersteunen met het mooie bedrag van 24.300 euro.

Kienavonden

Nadat de opkomst bij de maandelijks kienavonden begon terug te lopen heeft het bestuur besloten hier een punt achter te zetten. Wel is vorig jaar gestart met het organiseren van kienavonden voor verenigingen. Op deze speciale kienavond kopen de leden van de verenigingen voor 20 euro een kienboekje. Van deze 20 euro mogen ze 15 euro schenken aan een vereniging of instelling in Kudelstaart en Aalsmeer. Er worden zes ronden gespeeld en S.S.K. zorgt voor een mooie prijzentafel. Ondertussen zijn er al drie avonden georganiseerd en met succes. Tijdens deze avonden waren er ongeveer 80 personen aanwezig.

Ophalen oud papier

Maar liefst zes steeds groter wordende kraakwagens van de firma Nijssen uit Nieuw-Vennep rijden op de eerste vrijdagavond van de maand door het dorp om het oude papier op te halen. Het totaal aantal kilo’s opgehaald papier in 2019 was 455.420 kilo ten opzichte van 2018 is het aantal opgehaald oud papier gedaald met 22.370 kilo. Dit betekent dat de verenigingen nog steeds op de eerste vrijdagavond gemiddeld ruim 40.000 kilo op halen. Het bestuur van S.S.K. bedankt dan ook alle inwoners van Kudelstaart voor het verzamelen van het oude papier, ook wil zij de Kudelstaartse verenigingen die altijd weer klaar staan voor het ophalen hiervoor hartelijk bedanken.

Dorpshuis ‘t Podium

Dat de Stichting Supporting Kudelstaart niet alleen maar het oude papier ophaalt en kienavonden organiseert blijkt wel uit het feit dat S.S.K. een belangrijke financiële bijdrage heeft kunnen leveren aan het schitterend gerenoveerde dorpshuis ‘t Podium en nog meer verenigingen en instellingen kunnen getrakteerd worden op mooie bijdrages.

Giften ontvangen:

R.K.DES: 7.870 euro

V.Z.O.D. Korfbal: 5.060 euro

Stichting Feestweek Kudelstaart: 5.027 euro

Carnavalvereniging De Pretpeurders: 1.270 euro

Omnia 2000: 1.155 euro

Damesvereniging Kudelstaart: 925 euro

Tennis Vereniging Kudelstaart; 645 euro

Jachthoornkorps: 335 euro

Muziekvereniging Flora: 535 euro

Ouderensoos Kudelstaart: 415 euro

Stichting Skeelerbaan Kudelstaart: 350 euro

Schaatstrainingsgroep V.Z.O.D.: 275 euro

Stichting Kudelkamp: 280 euro

Stichting Kudelstaart in oorlogstijd: 200 euro

Dartclub Poels Eye: 30 euro.