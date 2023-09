23 september Open Dag bij Scouting￼

Uithoorn – Elk jaar na de zomervakantie gaan de oudste Bevers van de scouting door naar de volgende groep. Dit jaar waren dat zelfs (op één na) alle Bevers. Onze Beverkolonie heeft dus een hoop plek voor nieuwe kinderen. Kom zaterdag 23 september tussen 14.00 en 16.00 uur langs op onze open dag op ons clubhuis. J.A van Seumerenlaan 3, schuintegenover de Thamerkerk. Hier kun je samen met je ouders ontdekken wat Scouting is. Echt omschrijven blijft lastig, elke opkomst is anders. Ze vertellen je graag alles over Hotsjietonia, wat ze doen voor de samenleving en het belang van samenwerken. Komen jullie ook een broodje bakken, een driepoot bouwen en spelletjes spelen?