20e Groep 8 Feest groots gevierd in N201

Aalsmeer – Er is afgelopen vrijdag 26 januari een jubileum gevierd, voor de twintigste keer werd het Groep 8 Feest georganiseerd, maar voor deze aanstaande brugklassers was het de eerste keer. De N201 was weer goed gevuld met de oudste basisschooljeugd uit Aalsmeer en Kudelstaart. Om half 8 arriveerden vele jongens en meiden over de rode loper. In deze rij konden de VIP’s op de foto met elkaar. Papparazzi Laurens Niezen nam alle kinderen op de foto. Het thema dit jaar was namelijk Golden Glamour.

Los met vrienden

Groep 8 is druk met het kiezen van een nieuwe middelbare school en het voorbereiden voor de doorstroomtoets, maar vrijdag was het tijd voor een feestje. Even geen scholen vergelijken of slenteren langs de technieklokalen, maar gewoon los met je vrienden.

De voorpret begon al in de klas. Samen met de leerkracht werd al vooruit gekeken op het feest. Voor velen het eerste echte feestje in een echte discotheek. Lizanne van gro-up buurtwerk en Eric gaven vooraf tips voor een goed feest in een filmpje. Er was weer veel aandacht besteed aan de outfits. De leerlingen leken wel echte sterren.. De hits werden gedraaid door DJ’s Anthony Ramdjas en Eric. Groep 8 is goed op de hoogte van de laatste hits en alles werd luidkeels meegezongen. Al 20 feesten is het concept hetzelfde. DJ’s, confetti, sitdowns, wedstrijdjes en vooral veel dansen en zingen. Tussendoor konden de kinderen een drankje of chips halen in het wat rustigere café gedeelte. De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk waren aanwezig en gro-up Buurtwerk heeft dit feest mede mogelijk gemaakt.

Volgende feest op 12 april

Ook voor organisatoren Eric Spaargaren, Manon Zwart en Lizanne Eveleens was het weer genieten: “Dit feest was weer geweldig, samen maken we een overgetelijke herinnering en dit gaan we dan ook op 12 april nog een keer overdoen tijdens het volgende feest voor deze groep 8.” Het concept is hetzelfde, het thema wordt dan Tropical. Het feest is van 19.30 tot 22.00 uur. Foto’s en de aftermovie kunnen worden bekeken op www.groep8feest.nl.

Foto: Laurens Niezen