2 Geitjes geboren op de kinderboerderij

Aalsmeer – Donderdagmorgen 27 augustus vonden de beheerders van kinderboerderij Boerenvreugd een verrassing in de stal. Dwerggeit Abby is bevallen van twee prachtige geiten lammetjes.

Moeder en kinderen zijn nog even niet van dichtbij te bewonderen. Er wordt de tijd gegeven om aan elkaar te wennen. Het is voor Abby namelijk de eerste keer dat ze moeder is geworden, dus dat is een hele verandering. Maar, zo gauw het kan, mogen ze de wei in.

Een bezoek brengen aan kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer, met ook een prachtige speeltuin en een winkeltje waar onder andere honing te koop aangeboden wordt, kan iedere dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur. Op zaterdag en zondag zijn bezoekers vanaf 10.00 uur welkom.

Foto: Eigen foto kinderboerderij (moeder Abby met haar kinderen).