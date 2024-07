1e Lions Badeendenrace: Gezellig en geslaagd!

Aalsmeer – Het was een geweldig feest afgelopen zaterdagmiddag 29 juni in het Hornmeerpark. In de nieuwe en feestelijk aangeklede vijver heeft met succes de eerste Lions Badeendenrace plaatsgevonden. De weersomstandigheden waren ideaal en vele honderden toeschouwers waren naar het park gekomen om dit nieuwe festijn mee te maken. De middag begon met een leuk optreden van de bekende meidenband Unity met Naomi, Jayda, Demi en de Aalsmeerse Maud Noordam. Uit de enthousiaste reacties van het publiek en vooral het meezingen door de meisjes en jongens op de eerste rijen was duidelijk dat deze openingsact een ‘schot in de roos’ was. Na het optreden werden de prijzen uitgedeeld aan de winnaars en winnaressen van de kleurplaatwedstrijd. Er werden bijna honderd prachtige kleurplaten ingestuurd en in meerdere leeftijdscategorieën waren mooie prijzen te verdienen.

Burgemeester en Dagobert

Daarna was het tijd om de meer dan vierduizend gele badeenden te water te laten om te gaan racen. Aan burgemeester Gido Oude Kotte en de als Dagobert Duck uitgedoste presentator Mike van der Laarse de eer om het startschot te geven. Vrijwilligers van de Brandweer Aalsmeer stonden klaar met hun brandspuiten om de badeenden op weg te helpen naar de overkant. Overigens gaat het gerucht dat de Brandweer ook een eigen illegale rode eend te water had gelaten… Na een aarzelende start – de eenden moesten even wennen aan het Aalsmeerse water – zat het tempo er al snel goed in. De talrijke grotere eenden aan de kant keken toe en zagen dat alles naar wens ging. Na ongeveer 20 minuten bereikte de kopgroep de overkant. Welke eend zou zo slim zijn om als eerste de ingang van de trechter te vinden? Uiteindelijk lukte het badeend 2479 als eerste te finishen en bezorgde daarmee de eigenaar van dit nummer de eerste prijs van deze race: een gave fatbike van Stoer. De 20 eenden die daarna finishten, bezorgden de eigenaren van die nummers ook prachtige prijzen.

Opbrengst voor kinderboerderij

Na de spannende finish mocht de burgemeester samen met Quinten Bunschoten van de Lionsclub Aalsmeer een cheque aan de vertegenwoordigers van kinderboerderij Boerenvreugd uitreiken. Doordat het Aalsmeerse publiek zoveel badeenden adopteerden en door het genereuze gebaar van de Gemeente om de organisatiekosten van deze race voor haar rekening te nemen kon een top bedrag van 11.000 euro worden overhandigd. Onnodig te zeggen dat het bestuur van Boerenvreugd bijzonder in haar nopjes was! Dit overtrof al hun verwachtingen. Het geld zal onder andere worden besteed aan het inrichten van een educatieve ruimte in het nieuwe pluimveeverblijf.

Volgend jaar weer

Gezien het succes van deze Badeendenrace, ook dankzij de vele sponsoren en alle enthousiaste reacties op dit voor Aalsmeer nieuwe evenement, is de Lionsclub Aalsmeer vast van plan om in juni 2025 weer een Badeendenrace te organiseren.

Foto’s: www.kicksfotos.nl