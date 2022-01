1900 huurders wisselden waardebon energiebesparende producten in

De Ronde Venen – Onlangs ontvingen alle huurders in De Ronde Venen een waardebon van €70 cadeau voor energiebesparende producten. Met de waardebon kopen zij eenvoudig energiebesparende producten. In 2 maanden tijd wisselden al ruim 1900 inwoners de waardebon in voor energiebesparende producten. Samen besparen zij hiermee ongeveer € 145.000 op hun energierekening[1]. Tot 31 juli 2022 is de waardebon om te wisselen. Dit kan bij bouwmarkten, in een (web)winkel of bij een ondernemer in de buurt.

Veel bewoners weten niet dat zij heel goed met kleine ingrepen hun energierekening al flink kunnen verlagen. Zo verbruiken LED lampen 90% minder energie dan gloeilampen en kan het aanbrengen van tochtstrips in naden en kieren leiden tot een besparing van € 170,- per jaar. Minder tocht maakt het binnenklimaat bovendien een stuk prettiger.

Top-10 van meest gekochte energiebesparende producten

LED lampen: vervang oude lampen voor LED-lampen: die gaan 9x zo lang mee als gloeilampen Energiebespaarbox: keuzestress? Kies een kant-en-klare energiebespaarbox met allerlei handige producten Radiatorventilator: met een radiator-ventilator is het huis sneller warm met minder energie Waterbesparende douchekop: koop een waterbesparende douchekop en bespaar al gauw 50€ per jaar Thermostatische radiatorkraan: een thermostatische radiatorkraan sluit de radiator zodra de gewenste temperatuur bereikt is Bespaarstekkers: een bespaarstekker schakelt de stand-by stand van apparaten volledig uit Radiatorfolie: plak radiatorfolie achter radiatoren zodat er veel minder warmte ontsnapt Slimme thermostaat: kies voor een slimme thermostaat, en bespaar tot 23% op de gasrekening Brievenbusborstel: wie kiest voor een brievenbusborstel en tochtstrips houdt tocht buiten de deur Thermostaat mengkraan: gebruik minder warm water doordat de temperatuur goed instelbaar is

Hoe bon inwisselen?

Dat is heel simpel. Ga naar www.winstuitjewoning.nl/derondevenen hier staan directe links naar gekoppelde winkels in de buurt en webshops. Upload na het kopen van de energiebesparende producten de kassabon op de website van Winst uit je woning. En krijg maximaal €70,00 terug.

Vragen of opmerkingen over de waardebon? Of hulp nodig bij het verzilveren?

Lees de veelgestelde vragen op www.winstuitjewoning.nl/derondevenen. Ook is Winst uit je woning telefonisch te bereiken op 023 583 69 36. De medewerkers van het servicepunt helpen inwoners graag die het lastig vinden om de waardebon te gebruiken. Bel voor het maken van een afspraak naar 0297 58 76 00.