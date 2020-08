19 jarige Rondevener verongelukt

Een 19-jarige scooterrijder uit Braambrugge is donderdagavond jl. om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Vreelandseweg in Hilversum. Hij botste met zijn scooter tegen een betonnen muur van een geluidswal. Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur op het fietspad langs de Vreelandseweg in de richting van Kortenhoef. Een getuige heeft nog geprobeerd de jongeman te reanimeren. Ook werd de ambulance en de traumahelikopter opgeroepen, maar hulp kon niet meer baten. De jongeman bezweek in de ambulance aan zijn verwondingen. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt eventuele getuigen zich te melden.