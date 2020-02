Cadeau voor 18-jarigen van gemeente Uithoorn

Uithoorn – Net als in 2018 en 2019 krijgen alle jongeren in Uithoorn die dit jaar 18 jaar worden het Nibud boekje ‘Voor boven de 18’ toegestuurd van de gemeente. Met dit boekje hoopt de gemeente de nieuwbakken 18-jarigen te helpen bij het maken van een goede start in hun volwassen leven door hen informatie te geven op wat er op financieel gebied allemaal speelt.

“Als 18-jarige mag je ineens wat je eerst niet mocht. Zelfstandig autorijden, stemmen, een telefoonabonnement afsluiten op je eigen naam, alcohol kopen en studiefinanciering aanvragen. Maar je krijgt er ook behoorlijk wat verantwoordelijkheden bij,” aldus de Uithoornse wethouder Ria Zijlstra (sociaal domein). Een 18-jarige is bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk om haar of zijn boetes en leningen te betalen. “Je moet ook een zorgverzekering aanvragen. En wil je dan een basisverzekering of aanvullend en hoe zit het met je eigen risico? Er komt veel op je af als je 18 jaar wordt. Het Nibud boekje ‘Voor boven de 18’ helpt de jongeren op weg. Het staat vol met informatie en handige tips op het gebied van geldzaken,” vervolgt Zijlstra.

Voorkomen van schulden

Uit een Nibud onderzoek blijkt dat het geen uitzondering is dat 18-jarigen met een schuld zitten. Vaak door roodstand, studieleningen, betalingsachterstanden bij de telefoonprovider en de zorgverzekeraar. De gemeente Uithoorn zet nu in op het voorkomen van schulden. Niet alleen bij jongeren, maar bij alle inwoners. Zo is de gemeente onder andere aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt online geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Meer informatie op www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.