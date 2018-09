Naam van Dick Boogaard op 150e damhek

De Ronde Venen – Woensdagmiddag 12 september heeft Dick Boogaard, oud-burgemeester van De Ronde Venen, zijn naam bevestigd op het 150ste damhek dat geplaatst is in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Met dit eerbetoon is het damhekkenproject in Groot Wilnis-Vinkeveen afgerond.

De heer Boogaard is vanaf de start zeer betrokken geweest bij het project. Speciaal voor omwonenden was een huifkartocht georganiseerd langs een groot aantal damhekken. Ruim 40 personen gingen mee. Bij het damhek Convenant werd een groepsfoto gemaakt, omdat het damhekkenproject onderdeel is van het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen. Daarin werken gebiedspartijen samen aan het versterken van de landbouw, schoon water, het beperken van bodemdaling, natuur en recreatie.

Winnaar wedstrijd

Tijdens de feestelijke bijeenkomst na afloop van de huifkartocht heeft de winnares van de wedstrijd ‘Fotografeer je favoriete damhek’ haar prijs ontvangen uit handen van Jaap Verkroost, de voorzitter van de Gebiedscommissie Utrecht-West. Marja Lubbersen won een lunch voor twee personen bij Torenrestaurant De Grote Sniep met haar foto van en gedichtje over het damhek ‘Op het spoor’. Kijk voor meer informatie bij: Foto van damhek ‘Op het spoor’ winnaar fotowedstrijd.

Informatiepanelen

Recreanten die fietsen of wandelen in de polder van Groot Wilnis-Vinkeveen vinden binnenkort bij een aantal agrotoeristische ondernemers speciale informatiepanelen waarop precies te zien is waar de damhekken staan en waar ze hun naam aan te danken hebben. De eerste panelen werden tijdens de feestelijke afsluiting van het damhekkenproject door Jaap Verkroost en wethouder Rein Kroon overhandigd aan een aantal van deze ondernemers.