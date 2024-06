11e Nostalgisch Filmfestival tijdens Feestweek

Aalsmeer – Ook dit jaar staat de dinsdag van Feestweek Aalsmeer in het teken van nostalgie. Op 10 september wordt namelijk voor de elfde keer het Nostalgisch Filmfestival gehouden. Dan presenteert Dick Piet in de feesttent op het Praamplein weer een nieuw programma, dat bol staat van herinneringen aan Aalsmeer van weleer. Mede dankzij vele films die hem beschikbaar zijn gesteld, brengt hij op het grote ‘bioscoopscherm’ het verleden van Aalsmeer tot leven. De bijbehorende nostalgische muziek, zorgt ongetwijfeld weer voor een sfeervolle, reünieachtige middag en avond.

Kwekers, racen en meer

De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, teveel om allemaal op te noemen. Om toch alvast een tip van de sluier op te lichten: het kwekersleven in de jaren ’30 en ’40, garage Van der Wal in de Schoolstraat (jaren ’50 en ’60) en Weteringstraat (jaren ’60 en ’70), Cock du Pau racend op zijn kart door het dorp, Cor Sparnaay in 1962 met personeel van Verhoef in een duikboot, verhuizing ‘De Brug’ van Oosteinderweg naar Machineweg in 1971, bouw van de Linnaeuslaan in 1967/’68, tumult in 1971 om olietanks in de Schinkelpolder, de laatste treinrit door Aalsmeer in 1972, Kudelstaart (winkelcentrum, scholen, carnavalsoptocht) in de jaren zeventig, op en rond boerderij De Bruijn aan de Hornweg, een opmerkelijk (kinder)corso in 2004, afscheid van pontbaas Cor Bloemer in 1992, opening van Showbizz City in 1997, verhuizing van de brandweerkazerne in 1990, laatste massale kwekersbijeenkomst in veiling ‘Bloemenlust’ in 1995, winters door de jaren heen, en nog veel meer.

Kaarverkoop

In verband met sluiting van het Boekhuis in de Zijdstraat, moest voor de kaartverkoop naar een andere locatie worden gezocht. Die was snel gevonden: Total Copy Service, even verderop in de winkelstraat. Dankzij de medewerking van Dirk Box en zijn Ria blijft de kaartverkoop dus in de Zijdstraat. Die start op donderdagavond 22 augustus tussen zeven en half negen. Daarna tijdens de normale winkeltijden. De kaarten kosten 10 euro, inclusief garderobe en koffie.

Foto: Jan van der Wal voor de garage in de Schoolstraat in de jaren ‘50. Foto: aangeleverd