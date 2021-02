1070 testen in GGD test bus op het Amstelplein

Uithoorn – In totaal hebben 1070 mensen gebruik gemaakt van de Corona GGD test bus die twee weken lang gestaan heeft op het Amstelplein. 61 mensen werden positief getest. Dat komt neer op 5.7 procent. Bewoners van uit de gemeente Uithoorn met lichte klachten konden zich tussen 11 en 24 januari zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op Corona. De inzet van de bus betreft een proef waarbij de GGD onderzoekt of de testbereidheid groter wordt als mogelijke drempels (afspraak maken, afstand tot de testlocatie) verlaagd worden. De testlocaties in Amsterdam zijn voor sommige bewoners best ver weg. Wethouder Zorg Ria Zijlstra: “Door dichtbij huis en zonder afspraak mensen een test aan te bieden, wilden we bewoners nog meer stimuleren zich bij klachten te laten testen. Testen is naast het naleven van de coronamaatregelen (afstand houden, handen wassen) belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.” De wethouder nam tijdens haar werkbezoek aan de Corona test bus als blijk van dank ‘Uithoorn 200 jaar’ koekjes mee voor de GGD-medewerkers. De test bus van de GGD staat nu in Kudelstaart.