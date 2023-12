100ste klus volbracht door klussendienst

Aalsmeer – De vrijwilligers van de klussendienst van Participe hebben deze week hun 100ste klus uitgevoerd. Hans, Martien en Nico, drie enthousiaste vrijwilligers die al jarenlang actief zijn bij de klussendienst, maakten de tuin van mevrouw Buis klaar voor de winter. Ook plantten zij bloembollen. “Wij vinden het leuk om mensen te helpen en een gezellig praatje te maken”, zegt Hans, die sinds 2006 bij de klussendienst werkt. “Twee uur klussen is ook een hele goede work-out.”

De klussendienst van Participe doet kleine huis- en tuinklussen voor mensen die zelf niet in staat zijn om deze klussen te doen. Denk aan het ophangen van een schilderijtje, het vastzetten van een kastdeurtje, het schoffelen in de tuin of het uitvoeren van kleine snoeiwerkzaamheden. Voor twee uur klussen krijgen de vrijwilligers een onkostenvergoeding van 5 euro. De klussendienst is actief in Aalsmeer en Kudelstaart. Activiteitencoach Ania Bugala van Participe Amstelland: “Wij zijn heel erg blij met alle onze vrijwilligers, zonder hen kunnen we ons werk niet doen. We waarderen ze enorm!”

Voor meer informatie over de klussendienst van Participe kunt contact opgenomen worden met team Aalsmeer via 0297-326670 of per mail: team.aalsmeer@participe.nu

Foto: Van links naar rechts: mevrouw Buis, Nico Mallée, Martin de Bok en Hans van Mierlo.