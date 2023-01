100e Bespaargesprek: “In elk huis is wel iets te winnen”

Aalsmeer – De hoge energieprijzen zijn voor veel inwoners een probleem. In de gemeente Aalsmeer zijn daarom energiecoaches actief die iedereen op verzoek gratis advies geven. Onlangs vond het honderdste bespaargesprek plaats. Energiecoach Leo Bakker bezocht de familie Joore om hen van handige bespaartips te voorzien. De heer en mevrouw Joore wonen in een bijna 100 jaar oude woning in de Chrysantenstraat. Zij willen graag weten wat zij kunnen doen om energie te besparen. “Het is een actueel onderwerp, zeker gezien de hoge energieprijzen. Maar waar ga je beginnen? We weten er te weinig van en hebben daarom de hulp van een energiecoach ingeschakeld. Hij of zij kan uitleg en tips geven waar wij mee aan de slag kunnen. Want als we nu niets doen, betalen we straks de hoofdprijs.” Bij het bestuderen van de energierekening valt het energiecoach Leo Bakker op dat het elektraverbruik heel hoog is. Al gauw komen ze er achter waar dat vandaan komt: de elektrische vloerverwarming. Daarna lopen ze samen een rondje door het huis. De ombouw om de verwarming zorgt ervoor dat de kamer langzamer opwarmt, daar is winst te behalen. Verder zijn nog niet alle lampen in huis LED-lampen en staat de keteltemperatuur nog op 90 graden.

Bespaartips

Energiecoach Leo: “Mijn meest gegeven advies is het aanschaffen van een waterbesparende douchekop. Daar bespaar je al gauw zo’n 150 euro per jaar mee. Verder zijn er vaak nog lampen te vervangen door LED-verlichting en de ketel naar 60 graden terugzetten is nog niet bij iedereen gebeurd. En waar je ook flink stroom kunt besparen, is het uitzetten (of op een tijdschakelaar zetten) van de tv-decoder. Die gebruikt gemiddeld 60 euro aan stroom per jaar. Zo is er in elk huis nog wel iets te winnen.” Leo is zelf al lang bezig met duurzaamheid, hij heeft bijvoorbeeld zijn huis energieneutraal gemaakt. Begin 2022 ging hij met pensioen en kwam er tijd vrij. “Ik heb me aangemeld voor de cursus energiecoach bij de gemeente. Nu ga ik elke woensdag bij inwoners langs voor een bespaargesprek. Ik vind het leuk om met hen te praten over energie besparen en uitleg te geven. Het geeft me voldoening om ze bewust te maken en ze te helpen bij de keuzes die ze kunnen maken.”

Minder verbruik

De familie Joore is meteen aan de slag gegaan met de tips. Zo hebben zij de lampen vervangen door LED-lampen, zijn er ventilatoren op de verwarming geplaatst en is de temperatuur van de vloerverwarming naar beneden bijgesteld. Ook kijken zij naar de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te plaatsen, zodat ze zelf energie kunnen opwekken. Ze zijn tevreden over het bespaargesprek. “We hebben kennis opgedaan en zijn blij dat we nu weten hoe we het energie besparen kunnen aanpakken. Als we nu investeren, zien we daar straks de resultaten van: minder verbruik en lagere kosten.”

Gratis bespaarafspraak

Energiecoaches komen gratis bij inwoners thuis voor een bespaargesprek. Zo’n gesprek begint met het doornemen van de energierekening. Vervolgens maakt de energiecoach met de bewoners een rondje door het huis en kijken ze samen waar energie te besparen valt. Dit kan door kleine maatregelen te nemen, maar ook door dingen in huis net iets anders te doen. De coach heeft een tas bij zich met voorbeelden van energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en LED-lampen. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich via bespaarafspraak.nl/aalsmeer opgeven voor een gratis bespaargesprek.

Foto: Energiecoach Leo Bakker toont ventilatoren voor op de verwarming. Foto: Gemeente Aalsmeer