￼Geslaagd Koppeldriebandentoernooi

Regio – Op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari is in De Springbok in De Hoef het traditionele Hans van Eijk Koppeldriebanden toernooi gespeeld. Dit toernooi draagt de naam van de medeoprichters van Biljartclub de Hoef, een man die én biljarten én de gezelligheid die bij deze kroegsport hoort op een geweldige manier heeft vertegenwoordigd. Aan het toernooi deden 48 spelers mee, dus 24 koppels, in 6 poules van 4. Alleen de winnaars gingen door naar de kwartfinale. Op vrijdag waren dat Paul Schuurman met Herman Turkenburg, John van Dam met Hennie van Doorn en Robert Daalhuizen met Jim van Zwieten. Op zaterdag slaagden Henk Doornekamp met Theo Valentijn, Piet Mosch met Piet Voorn (door een fractie beter carambole percentage dan Jan van Doorn en Wery Koeleman) en tot slot Bart de Bruyn en Theo Bartels. In de drie kwartfinales wonnen de koppels John van Dam/Hennie van Doorn, Henk Doornekamp/Theo Valentijn relatief makkelijk. De partij tussen Paul Schuurman/Herman Turkenburg tegen Robert Daalhuizen/Jim van Zwieten was spannender, het koppel Robert/Jim won, terwijl Paul en Herman net een carambole tekortkwam. Op basis van hun carambole percentage gingen Paul en Herman toch door naar de halve finale. In die halve finale had het koppel Robert/Jim geen schijn van kans tegen John van Dam/Hennie van Doorn, het werd 3-17. De andere halve finale tussen Paul/Herman en Henk/Theo was tot aan de laatste carambole een thriller. Henk en Theo lukte het maar niet om die laatste carambole te maken, Paul/Herman lukte dat wel, zodat de finale een strijd werd tussen het Kwakels koppel John van Dam/Hennie van Doorn tegen een voormalig winnaar Paul Schuurman met gelegenheidsmaatje Herman Turkenburg. Het werd een Masterclass met hoofdletter M wat ook niet misstaan had bij de Jumbo Masters. Nadat John van Dam al een mooie serie van 5 had genoteerd eindigde Hennie van Doorn de partij met een geweldige serie van 8, resulterend in uitzinnige vreugdekreten vanuit de Kwakelse vriendengroep. De eindstand 17-5 maakte overduidelijk wie de terechte winnaars van dit zeer geslaagde koppeldriebandentoernooi zijn, met dank aan organisator Hero Janzing en de dames achter de bar Netty en Jolanda. De prijzen werden uitgereikt door de vrouw en dochter van Hans van Eijk. Op de foto van links naar rechts Conny van Eijk (echtgenote van Hans van Eijk), Hennie van Doorn, de wisselbeker, John van Dam en Sabine van Eijk (dochter van Hans).