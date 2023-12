￼Geboortefotografe Hester Hielkema wint eerste prijs

Mijdrecht – De geboorte van een baby is een bijzonder moment in het leven van jonge ouders. Geboortefotografe Hester Hielkema legt die intieme gebeurtenis vast in beelden. “De eerste keer dat je je kindje ziet, de liefde tussen de aanstaande vader en moeder, de ontmoeting met een broertje of zusje, die mooie momenten wil ik op de foto zetten. Natuurlijk hoort daar ook de geboorte zelf bij. Ik wil laten zien dat het nog echt een oerproces is in deze geciviliseerde wereld.”

Het fotograferen van een bevalling is nog niet zo gewoon als een fotoreportage van een bruiloft. Toch weten steeds meer mensen Hester te vinden. “De geboorte van een moeder is even belangrijk als een trouwdag. Mensen krijgen na afloop een album met het complete geboorteverhaal waar ze nog jaren op terug kunnen kijken.”

Stand-by

Voor Hester begint ook een spannende tijd nadat ze ingehuurd is. “Drie weken van tevoren sta ik stand-by en draag ik 24/7 mijn telefoon op zak. Ik ga niet thuis zitten wachten, maar mijn spullen staan klaar en ik zit binnen vijf minuten in de auto. Via de app houden we veel contact tijdens de zwangerschap. Zodra de eerste wee begint wil ik dat weten. Dat kan ook middenin de nacht zijn en ik heb ook weleens ergens voor niets gezeten, maar je kan niet te laat zijn. Iedereen staat dan op scherp. Sommigen zeggen: je wilt toch geen vreemde aan je bed, maar ik ben de minst vreemde daar. Er komt een verloskundige uit een praktijk, die je misschien wel of niet kent en de kraamhulp heb je nog nooit gezien. Ik hoor bij het geboorteteam. Ik ben er voor hen en ondersteun als het nodig is. Met sommigen heb ik achteraf nog een band.”

Eerste prijs

Als beginnend geboortefotografe deed Hester mee aan de landelijke fotowedstrijd van De Geboortefotograaf. “Je mocht drie foto’s insturen en er waren vijf categorieën. De foto’s werden beoordeeld door een vakjury. Er waren zo’n driehonderd foto’s ingestuurd. En mijn foto won de eerste prijs in de categorie Thuisbevalling. Ik had een foto ingestuurd van een moeder die uitermate verheugd is dat haar kindje een jongetje is. Tegenwoordig weten de meesten van tevoren welk geslacht de baby wordt, maar voor haar was het een verrassing. Ik kon ook meer confronterende foto’s insturen, maar ik wilde juist dit specifieke moment kiezen. Het is een pakkend beeld waarop je emoties ziet. Ook sta ik in de top 5 van startende geboortefotografen.”

Eigen bedrijf

Twee jaar geleden begon Hester als geboortefotografe. “Ik heb de Modeacademie gedaan en ging steeds commerciëler werken. Ik was altijd onderweg als verkoper of adviseur en ik heb ook een eigen winkel in Aalsmeer gehad. Maar op een gegeven moment dacht ik: ik moet nog vijftien jaar, wil ik dit blijven doen? Fotograferen deed ik al als hobby, vooral natuurfotografie. Ik ben me steeds meer gaan specialiseren in andere disciplines zoals portretfotografie en bruiloften. Toen zag ik op Instagram geboortefotografen, die ben ik gaan volgen. Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor bevallingen.” Zelf kreeg Hester twee kinderen. Een dochter die inmiddels bijna 25 jaar is en een zoon van 22 jaar. “Ik liep toen in Amsterdam bij een geboortecentrum, dat was heel vernieuwend. Van mijn dochter beviel ik op een baarkruk. Het leek me leuk om geboortes te fotograferen, dus ben ik me gaan verdiepen in het geboorteproces en cursussen gaan volgen zoals documentaire fotografie. Een foto vertelt soms een verhaal als een soort documentaire. Ook volgde ik een workshop bij De Fotograaf. Daar leerde ik bijvoorbeeld waar ik moet gaan staan, maar ook hoe je een bedrijf kunt opbouwen. Mijn doel is om binnen vijf jaar niet meer bij te hoeven werken en dat gaat de goede kant op.” Deze week deed Hester examen voor een keurmerk voor geboortefotografie. “Dat voegt nog een stukje professionaliteit toe.” Voor meer informatie www.hesterhielkema.nl.