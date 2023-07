Actie servicecontract BuurtAED succesvol

Mijdrecht – Sinds 2019 hangt er een BuurtAED in de Gouden Reaal (Hofland-Zuid). Het bijbehorende servicepakket verloopt bijna en moet worden verlengd, zodat onze AED ook de komende 5 jaar gebruiksklaar blijft. Ondanks de vakantieperiode waarin veel buurtbewoners van huis zijn, is het streefbedrag binnen 2 dagen na de flyer-actie bereikt en daarmee de verlenging van het servicecontract veiliggesteld. Hartelijk dank aan alle donateurs!

De BuurtAED is onderdeel van het landelijke netwerk van burgerhulpverleners die bij een reanimatiemelding bij 112 worden opgeroepen via HartslagNU. De burgerhulpverleners zijn vaak als eerste ter plaatse bij een reanimatie, omdat zij in de omgeving van het slachtoffer wonen en kunnen samen met de inzet van de BuurtAED het verschil maken. Kun jij al reanimeren? Meld je dan ook aan als burgerhulpverlener bij www.hartslagnu.nl en help jouw buurt een stukje hartveiliger te maken.