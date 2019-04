Nieuwe eigenaar De Kom

Mijdrecht – Afgelopen week zijn de bewoners van De Kom geïnformeerd over de nieuwe eigenaar van het appartementencomplex in het centrum van Mijdrecht. De leden van de bewonerscommissie hadden al eerder kennis gemaakt met Michel van Oostvoorn, portfolio manager Apollo Zorgvastgoedfonds, die namens de nieuwe eigenaar aanwezig was bij de commissievergadering eind maart. Zonnehuisgroep Amstelland startte najaar 2018 het verkoopproces. Maandag jl, 16 april is de Kom van de nieuwe eigenaar.

Zorg aan huis

Het kantoor van Zonnehuis Wijkverpleging in De Ronde Venen blijft gehuisvest in De Kom en het wijkteam zal de bewoners van het appartementencomplex zorg aan huis blijven bieden. Samen met de nieuwe eigenaar bekijkt de Zonnehuisgroep ook naar andere mogelijkheden om oudere bewoners van De Kom te ondersteunen.