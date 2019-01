﻿Lichtjesloop in Uithoorn

Lichtjesloop op 15 februari

Uithoorn – Na het succes van vorig jaar wordt er door Uithoorn voor Elkaar weer een Lichtjesloop georganiseerd. Deze gaat plaatsvinden op vrijdagavond 15 februari en staat in het teken van Groeten & Ontmoeten. Maak tijdens de Lichtjesloop kennis met andere inwoners, Uithoorn voor Elkaar en met het prachtige Zijdelmeer in het donker. De Lichjesloop is voor jong en oud en deelname is natuurlijk gratis.

Ze verzamelen om 18:30 uur bij het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16) waarvandaan de deelnemers om 19:00 uur starten met een wandeling van ongeveer drie kilometer rond het Zijdelmeer. Na afloop is er tot 20:30 uur koek & zopie.

Zorg voor een mooie verlichte outfit en neem buren, vrienden en familie mee voor een gezellig wandeling!

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op www.uithoornvoorelkaar.nu/Lichtjesloop. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met 0297-303044 of via info@uithoornvoorelkaar.nu. (foto Rick FM)