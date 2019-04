CDA wil bewoners belonen voor goed afval scheiden.

De Ronde Venen – Tijdens de raadsvergadering van 18 april jl. heeft Coos Brouwer namens het CDA een motie ingediend, die het mogelijk moet maken dat je als meerpersoonshuishouden een kleine restafvalbak kunt aanvragen. De motie is aangenomen en de wethouder heeft toegezegd dat ze er mee aan de slag gaat.

Veel huishoudens zijn druk met afval scheiden, door het apart verzamelen van plastic, groen en papier houden ze vaak nog maar weinig restafval over. Om dit te belonen zou het mogelijk moeten zijn om een kleinere container aan te vragen en dus ook minder te betalen.

Aanmoedigen

“Het CDA wil nog meer inwoners aanmoedigen om goed afval te scheiden, het gaat al goed maar kan altijd beter” aldus Brouwer. Hij ziet bij zijn buren dat de container steeds leger is. “Maar ze betalen nog steeds voor een meerpersoons container dat is eigenlijk wel een beetje raar” zegt het raadslid. “We moeten duurzamer leven, veel mensen doen hun best daarvoor, dat kun je stimuleren door een beloning te geven.”

Mensen hebben het idee dat verduurzamen geld kost, voor het CDA is het belangrijk om te laten zien dat het je ook iets kan opleveren. In de portemonnee, maar vooral ook voor het land dat we door willen geven.

Brouwer is blij dat wethouder Becker toezegde dat ze in juni eindelijk met het afvalplan komt waarop de raad al bijna een jaar wacht. Ze gaf aan ook met de beloning aan de slag te willen. Dat is goed nieuws voor de inwoners. Wanneer men een kleine container kan aanvragen wist de wethouder echter nog niet.