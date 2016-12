Politie zoekt getuigen van plofkraak

Aalsmeer - De plofkraak in winkelcentrum Kudelstaart op het bankkantoor rond drie uur in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 december heeft inwoners behoorlijk doen schrikken. “In ons rustige dorp?” Misschien wel juist daarom. Heel juist is de beslissing van de Rabobank om niet een geldautomaat te maken bij haar nieuwe kantoor in de Zijdstraat, maar te kiezen voor een aparte, losse unit. Deze komt waarschijnlijk op het Praamplein te staan. Plof- en ramkraken zijn de laatste jaren toegenomen en hierbij houden de daders absoluut geen rekening met mogelijke slachtoffers die boven of nabij de geldautomaten wonen.

Geen daders

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de plofkraak in Kudelstaart. Betrokkenheid van de 23 jarige man uit Den Haag dezelfde dag wordt uitgesloten, zo is na onderzoek gebleken. De daders zijn dus nog spoorloos. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de daders met twee auto’s naar de pin-automaat zijn gereden. Een van de auto’s betreft een donkerkleurige Audi met opvallende velgen, die uitgebrand is aangetroffen bij de pinautomaat. Deze auto heeft voor de kraak een tijdje geparkeerd gestaan in een parkeerhaven in de Einsteinstraat, nabij de Schweitzerstraat. De politie Aalsmeer Uithoorn doet op facebook een oproep: “Mocht u informatie hebben over wie deze auto heeft geplaatst en wanneer, of over wie de auto heeft weggehaald, dan komen wij graag met u in contact.”

Camerabeelden

De andere wagen betreft een donkerkleurige stationwagen, waarvan het merk en het type nog niet bekend is. Wel weet de politie dat deze auto vanaf de Mijnsherenweg is aan komen rijden en de wagen is waarmee de daders na de kraak zijn gevlucht. Ook over de vluchtroute hoopt de politie via getuigen meer informatie te krijgen. Mogelijk zijn er met camera’s, die gericht zijn op de openbare weg, beelden gemaakt die kunnen bijdragen aan het aanhouden van de daders. Iets opvallends gezien in de nacht van 5 op 6 december of in de dagen ervoor dat te linken is met de plofkraak? Alle informatie over de profkraak is welkom. Het beste is om te bellen naar 088-1691177 of te mailen naar recherche.zuid.amsterdam@politie.nl. Anoniem een melding doen kan via 0800-7000 en uiteraard mag ook het ‘standaard’ nummer gebeld worden: 0900-8844.

Foto: Marco Carels