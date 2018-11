Zwoegen op het Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Het thema van het Groot Aalsmeers Dictee, dat vrijdagavond 16 november plaatsvond, lag in de sportsfeer: ‘de bruine slip’. Anders dan deze titel doet vermoeden gaat het hier om een toekenning van een judo-onderscheiding, vergelijkbaar met lintjes die bij het zwemmen zijn te verdienen. Een sportief tintje voor het dictee dus. Het was ‘zwoegen’ voor de 45 deelnemers op dit moeilijke dictee. Zowel specialisten als liefhebbers staken er veel energie in om het tienregelig ’spellingsexamen’ foutloos in te vullen. Dit lukte geen van de taalliefhebbers én -specialisten.

Schrijver Annemarie Braakman-Ven tekende voor het 9e dictee. Notaris Geert Labordus droeg het tienregelige epistel voor dat veel sporttermen bevatte, maar ook Japanse woorden. De woorden ‘sushi’ en ‘gejudood’ waren nog wel te doen maar bij ‘jiujitsu’ bleven de pennen bij sommigen vertwijfeld op het vel rusten.

Na de voordracht van de notaris was menig dicteeschrijver da wel toe aan een ‘caipirinha’! Maar het was eerst tijd voor een buffet, niet Japans maar Mexicaans. Na het eten, dat bij menigeen weer kleur op het eerder zo ingespannen gezicht bracht, was het tijd voor de uitslag.

Bij de categorie ‘specialisten’ heeft Herman Killens gewonnen met slechts 3 fout. Rein Leentfaar werd tweede, hij maakte 6 fout. Jacques Bettelheim schreef 13 woorden niet goed en werd derde. Bij de ‘liefhebbers’ maakte Jolijn Philippa het dictee het beste: 17 fout. Een gedeelde plaats voor de nummers twee en drie: Koen Beentjes en Anne-Marie Gruter, beiden 18 fout. Twee teams hadden een gelijk aantal fouten: 62. Via een ‘shoot-out’ (van beide teams moet een teamlid een woord correct spellen voor de zaal) kwam Anne-Marie Gruter namens haar team ‘3 G’s’ als beste uit de bus. Team Philippa (tegen dit team moesten de 3 G’s het opnemen) werd dus tweede en als derde eindigde het Team Tweede Keus met 80 fout totaal.

Voor zowel het organiserend ‘team’ Stichting Groot Aalsmeers Dictee als de deelnemers was het dictee 2018 een hele prestatie! Volgend jaar valt er een heus feestje te vieren: dan gaat het dictee zijn tiende levensjaar in. Of het thema ‘feestje’ is, is slechts gissen.

Joke van der Zee

Foto: Winnaars bij de liefhebbers: Jolijn Philippa (midden) met voor Koen Beentjes (links) en Anne-Marie Gruter (rechts) een gedeelde tweede en derde plaats.