Zwemverbod bij het Surfeiland

Aalsmeer – Sinds dinsdagmiddag 15 juni is er, om vooralsnog onduidelijke reden, een zwemverbod ingegaan bij het Surfeiland. Met borden wordt aangegeven dat zwemmen is verboden bij de gedeelten waar het Surfeiland beschermd wordt door stenen. Alleen vanaf het zandstrand mogen de bezoekers de Westeinder in.

Nagenoeg direct na het plaatsen van de borden zijn BOA’s ter plekke geweest om mensen hier op te wijzen. Door diverse bezoekers werd verbolgen gereageerd op het plotselinge zwemverbod. Menigeen ging de discussie aan met de aanwezige ambtenaren.

“Straks kan je hier nergens meer zwemmen”, aldus de reactie van een teleurgestelde zwemmer. Bij de gemeente is om opheldering gevraagd. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Foto: VTF