Zwanenburgbaan elf dagen dicht

Schiphol – Door werkzaamheden op en rond de Zwanenburgbaan is deze van maandagochtend 17 augustus 07.00 uur tot en met vrijdagmiddag 28 augustus 16.00 uur niet beschikbaar. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. Schiphol verwachten deze periode meer vliegverkeer op de Buitenveldertbaan.

Foto: Luchthaven Schiphol

Inzet Buitenveldertbaan

In deze periode van werkzaamheden verwacht Schiphol dat tijdens de landingspiek de Buitenveldertbaan vaker als tweede landingsbaan kan worden ingezet bij wind uit het zuiden en zuidwesten. In een startpiek met noorderwind kan de Buitenveldertbaan ingezet worden als tweede startbaan.

Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden op dat moment. Kijk voor actuele informatie over het gebruik van de start- en landingsbanen op bezoekbas.nl of stel vragen via 020-6015555.

Taxibaan Quebec

De werkzaamheden die plaatsvinden bij de Zwanenburgbaan zijn ter voorbereiding van het verdubbelen van taxibaan Quebec. Hiervoor wordt in de komende jaren een tweede viaduct over de A4 gebouwd.