‘Zwaaitegels’ in Aalsmeer tegen eenzaamheid

Aalsmeer – In Aalsmeer en Kudelstaart worden op meerdere plekken zogeheten ‘zwaaitegels’ gelegd. De bedoeling is om bij een tegel even stil te staan en te zwaaien naar de mensen die er vlakbij wonen. Even zwaaien naar elkaar geeft een momentje van contact, kan zorgen voor een glimlach en kan daarmee helpen om een gevoel van eenzaamheid te doorbreken. De eerste ‘zwaaitegel’ is gelegd bij Zorgcentrum Aelsmeer door kinderburgemeester Stan van Kessel en wethouder Willem Kikkert.

De zwaaitegels zijn een initiatief van kinderburgemeester Stan van Kessel die samen met de kinderraad het afgelopen jaar aan de slag is gegaan om zijn speerpunt tegen eenzaamheid te verwezenlijken. “Het is een kleine moeite en hartstikke leuk om even te zwaaien naar iemand die je verder niet kent”, zegt Stan over zijn initiatief. “En degene waar je naar zwaait heeft even het gevoel dat hij of zij niet zo alleen is”.

Pitchen bij de gemeenteraad

Een idee hebben is één ding, het idee ook uitvoeren is een tweede. Daarvoor hebben Stan en de leden van de kinderraad een plan uitgewerkt dat ze hebben gepitcht bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daar werd men enthousiast van het ‘zwaaitegelplan’. “Voor een niet al te grote investering nemen we een mooie stap in het krijgen van aandacht voor elkaar”, zegt wethouder Willem Kikkert. “Zo’n plan verdient het om uitgevoerd te worden. Iedereen wordt blij van meer oog voor elkaar en even vriendelijk contact”.

Waar de zwaaitegels komen

De zwaaitegels worden de komende dagen geplaatst bij het Zorgcentrum Aelsmeer, Zorgcentrum ’t Kloosterhof in Aalsmeer en Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart. Bij het Zorgcentrum Aelsmeer komen drie tegels. Eén tegel komt bij één van de bankjes op de stoep aan het Molenpad ter hoogte van de rotonde voor het Zorgcentrum, zodat er gezwaaid kan worden naar de bewoners die buiten zitten. Eén tegel komt voor de inleunwoningen in de Kanaalstraat waar ook veel ouderen wonen en één tegel komt voor Rozenholm.

Rond Zorgcentrum ’t Kloosterhof komen vier tegels en bij Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart twee: één tegel voor het wijkpunt aan de Nobelhof zijde rechts van de ingang voor het raam en één tegel aan de kant van Robend met zicht op de gezamenlijke tuin en de balkons van bewoners.

Druk bezochte eerste tegel

Het leggen van de eerste tegel door kinderburgemeester Stan van Kessel en wethouder Willem Kikkert trok maandagmiddag veel belangstelling. Gemeenteraadsleden Marion Geisler (D66) en Judith Keessen (FlorAalsmeer) waren erbij. Ook van de kinderraad was een flinke vertegenwoordiging aanwezig. Veel bewoners van het zorgcentrum kwamen ook even kijken. Ze kijken ernaar uit om terug te zwaaien naar iedereen die bij de zwaaitegel even de tijd neemt om hen aandacht te geven.