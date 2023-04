ZSC Oceanus organiseert weer Poeloversteek

Aalsmeer – De legendarische 6 kilometer lange zwemtocht van Leimuiden naar Aalsmeer gaat dit jaar plaatsvinden op woensdagavond 12 juli. De start is om 19.00 uur bij jachthaven Kempers Watersport in Leimuiden en de groep zwemt langs de uitgelegde boeien – langs de recreatie eilanden tussen de grote en kleine Poel – richting de watertoren en de finish op het Surfeiland. Ook is er weer een halve afstand, de 3 kilometer. Deze deelnemers worden met een boot van de organisatie vanaf de jachthaven in Leimuiden naar het 3 kilometer startpunt gebracht om vanaf daar hun tocht te starten en richting het surfstrand te zwemmen.

Prestatietochten

De deelnemers die nog niet toe zijn aan de langere afstanden kunnen deelnemen aan een halve, 1 of 2 kilometer. Deze prestatietochten worden vanaf het Surfstrand in Aalsmeer georganiseerd voor jong en oudere zwemmers. Het volbrengen van de afstand is het belangrijkste doel en voor de zwemmers die dat op tijd willen doen kan dat middels automatische tijdwaarneming.

Starttijden, Afstanden, Inschrijfkosten

19.00 uur start 6 km in Leimuiden, 25 euro inschrijfgeld. 19.40 uur start 3 km bij 3 km boei. 25 euro inschrijfgeld. 19.00 uur start 500 meter Oceanusleden-prestatietocht. (driehoek in de baai). 19.20 uur start 1 km (1 ronde) en 2 km (2 ronden) in een ‘ruit’parcours van een kilometer. 12,50 euro inschrijfgeld.

Alle zwemmers zwemmen verplicht met een fel oranje of gele ‘veiligheids zwemboei’ en een fel gekleurde en genummerde badmuts op, zodat de deelnemers voor zowel organisatie als ook de recreatievaart goed te zien zijn. Voor de veiligheid van de zwemmers op de 6 en 3 kilometer zullen er links en rechts van de zwemroute boten mee varen.

Vanaf 19.10 uur zullen er op het strand zwemmers finishen van de korte afstanden en afhankelijk van de wind zullen rond 20.20 uur de eerste zwemmers van de lange afstanden hun voeten op het surfstrand zetten. Uiteraard is publiek van harte welkom. De inschrijving gaat vanaf 15 april open, nadat Oceanusleden de mogelijkheid hebben gehad om voor in te schrijven. Er zijn 80 startplaatsen beschikbaar voor de 6 kilometer, 40 startplekken voor de 3 kilometer, 75 voor de 2 kilometer en 75 voor de 1 kilometer. Dus genoeg plek voor sportievelingen om in te schrijven en te gaan trainen voor een sportieve uitdaging. Aanmelden kan door middel van het inschrijfformulier in te vullen op Poeloversteek • ZSC Oceanus (oceanusaalsmeer.nl)