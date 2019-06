Zonnige start voor de schoolvoetballers

Aalsmeer – Onder een heerlijk zonnetje is afgelopen maandag 17 juni het schoolvoetbaltoernooi gestart bij FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Het officiële startsein werd gegeven door burgemeester Gido Oude Kotte, daarna was het de beurt aan de jongens en meiden van de groepen 5 tot en met 8 van alle basisscholen in de gemeente om te gaan schitteren op de voetbalvelden.

Er worden tot en met donderdag 20 juni elke avond vanaf 18.00 uur wedstrijden gespeeld. De finales zijn op vrijdag 21 juni en deze starten om 18.30 uur.

Toernooi groepen 3 en 4

Op woensdag 19 juni spelen de leerlingen van de groepen 3 en 4 vanaf 13.00 uur hun eigen schoolvoetbaltoernooi.

Uiteraard is publiek alle dagen welkom om alle talenten aan te komen moedigen. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Voor 1.500 voetballers én begeleiders, vrienden en familie is het parkeerterrein van FC Aalsmeer niet groot genoeg!

Foto: www.kicksfotos.nl