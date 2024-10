Zonnige 10e editie Step by Step Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 5 oktober heeft de tiende editie plaatsgevonden van het evenement Step by Step. Ook voor deze editie weer ruim 800 deelnemers aan de start om een step-/fietsroute door Aalsmeer te rijden met onderweg diverse (spel)opdrachten. Deze opdrachten vonden plaats bij diverse horecalocaties en Buurthuis Hornmeer. Dit jaar was het evenement voor het eerst te gast bij The Beach op de Oosteinderweg. In verband met de afstand en de veiligheid heeft de organisatie van Step by Step de teams deze dag laten pendelen in oude schoolbussen. Het was net of de teams op schoolreisje gingen.

De teams moesten onderweg bij diverse locaties allerlei verschillende opdrachten afleggen; een stormbaan op tijd, Formule 1 wagenbanden verwisselen en ondertussen een rebus oplossen, een silent disco opdracht, vraagopdrachten in het opdrachtenformulier beantwoorden, een hapje proeven en raden wat het gerechtje en de ingrediënten zijn, horizontaal kratjes stapelen, een parcours met hindernissen steppen en een originele groepsselfie maken. Vanuit alle locaties waar een opdracht moest worden uitgevoerd, kregen de teams een heerlijke versnapering aangeboden. Wat een feestje was het overal, het zonnige weer zorgde voor het perfecte complete plaatje. De teams konden buiten op het terras van The Beach nog even napraten over de route, om zich vervolgens klaar te maken voor het optreden van de band Pater Moeskroen en de prijsuitreiking.

De eerste plaats is wederom gewonnen door team ‘Stuurloos’ onder leiding van captain Brigitte Wels. Ongelooflijk, het team heeft de eerste prijs al een aantal jaren achter elkaar gewonnen. De tweede prijs is door team ‘With the wrong feet out of bed steppen’ behaald met captain Elzemieke Batenburg. De derde prijs is binnengehaald door team ‘Debielen op wielen’ met captain Noa Offerman. En dan is er natuurlijk nog de originaliteitprijs. Deze prijs is dit jaar zeer terecht gewonnen door team ‘Stepsisters in heaven’, wat een pracht engelen! De organisatie vindt het superleuk om te zien dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de outfits door de team. Zorgt voor een extra sfeertje! Na de prijsuitreiking heeft Dj Michael nog een uurtje gedraaid en was het een prima afsluiting na een hele dag on tour te zijn geweest door Aalsmeer in het zonnetje. De organisatie van Step by Step krijgt terug op een geslaagde jubileumeditie van het evenement.

PS: Er zijn helaas nog steeds drie steps, drie fietsen en een aantal fietssleutels spoorloos. Mochten mensen iets hebben gezien of weten, graag het verzoek om dan contact op te nemen via: stepbystepaalsmeer@gmail.com.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto: De winnaars van de 10e Step by Step: ‘Stuurloos’ met captain Brigitte Wels.

Foto: De winnaars van de originaliteitsprijs: Stepsisters in Heaven.

Foto: Gezellige drukte in de Beach. Voor: organisatoren Jenifer en Jacco.