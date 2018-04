De Zonnebloem op stap met 100-jarige

Kudelstaart – Dinsdag 10 april zijn twee bestuursleden en één oud vrijwilliger op stap geweest met de heer Schijf. De heer Schijf is op 28 maart 100 jaar geworden. Hoe mooi is het als je op zo’n respectabele leeftijd nog zo helder van geest bent en zelfstandig woont. Alleen zijn benen doen het niet goed meer, iets wat de heer Schijf heel vervelend vindt. Aan enkele doctoren heeft hij dan ook gevraagd of zij hem geen andere benen kunnen geven. Als hij dan hoort dat dit bij de ouderdom hoort en dit ongemak zal moeten accepteren is hij daar niet altijd blij mee.

Levensgenieter

Verder is de heer Schijf een echte levensgenieter en gek op voetbal. Wie er ook bij hem op visite is, de voetbalwedstrijd blijft hij kijken. Met mooi weer stapt hij op zijn scootmobiel voor een rondje Poel en stopt onderweg om bij Rekelhof of Eveleens paling te kopen, waar hij vervolgens thuis heerlijk van geniet.

Zelf zegt hij, jullie denken misschien dat ik mij verveel, maar jullie moesten eens weten hoe druk ik het heb. Bij de gezellige middagen die de Zonnebloem in het Dorpshuis organiseert, is de heer Schijf altijd aanwezig en geniet daar volop van een spelletje en een praatje met de andere gasten. Een dag met de bus op stap is echter te vermoeiend voor hem.

Door de bollenvelden

Toch vonden de vrijwilligers dat er een klein uitje voor de 100-jarige georganiseerd moest worden. Om elf uur hebben zij de heer Schijf met de auto opgehaald en hebben een rit gemaakt door de bollenvelden, waar hij erg van genot. Al die mooie kleuren van de hyacinten, de tulpen stonden nog niet in bloei, de werktuigen waarmee werd gewerkt, hij heeft zijn ogen uitgekeken. Onderweg is het viertal gestopt voor koffie met appelgebak, erg lekker.

Na de koffie zijn ze via een toeristische route naar de Venneper Lodge gereden voor een pannenkoek naar keuze. De heer Schijf koos voor een pannenkoek met spek, verrukkelijk vond hij. Na het eten zijn de vier weer richting huis gegaan en allen hebben genoten van deze dag. In het bijzonder de heer Schijf, die het erg waardeerde dat dit uitje speciaal voor hem was georganiseerd.