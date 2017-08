Zonnebloem Aalsmeer naar het Bos

Aalsmeer – Op woensdagmiddag 2 augustus is voor de tweede keer een groepje gasten van de Zonnebloem met een paar vrijwilligers naar het Amsterdamse Bos geweest. Nadat de vrijwilligers de gasten van huis opgehaald hadden, reden ze naar de Boswinkel in het Amsterdamse Bos, waar twee elektrische golfwagentjes waren gereserveerd. Dit is een initiatief van de Rotary Aalsmeer-Uithoorn, die ook eigen vrijwilligers als chauffeurs hiervoor beschikbaar heeft. In ieder karretje kunnen dan 5 personen plaatsnemen.

Om half twee stapten de gasten in en maakten zij een prachtige tocht door het bos. Hoewel ieder dacht het bos wel een beetje te kennen, kwamen ze nu op paden waar ze nog nooit geweest waren. Met uitleg van de chauffeurs kwamen ze heel wat over het bos te weten. Vooral was er veel aandacht voor de bruggetjes, waarvan er vele ontworpen zijn door Piet Kramer, een van de belangrijkste architecten van de Amsterdamse School.

Na een tussenstop bij Boerderij Meerzicht voor een kopje koffie met een heerlijke appelpunt ging de tocht weer verder door het bos. Om vier uur precies arriveerden de karretjes weer bij de Boswinkel, waar afscheid genomen werd van de chauffeurs en de gasten weer naar huis gebracht werden. De middag werd door de gasten zeer op prijs gesteld.

Wilt u meer weten over de Zonnebloem? Kijk dan op de website of neem contact op met Jos (voorzitter afdeling Aalsmeer) via 06-25448638.