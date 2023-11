Zondag reserveren voor het Grote Huis van Sinterklaas!

Aalsmeer – Ook dit jaar zal op 18 en 19 november het Grote Huis van Sinterklaas geopend zijn in het gemeentehuis van Aalsmeer. Bezoek de slaapkamer van Sinterklaas, neem een kijkje in de pepernotenbakkerij, dans met de danspietjes en natuurlijk kunnen de bezoekers op de foto met Sint en de Pieten.

Omdat Stichting Sinterklaas in Aalsmeer iedere bezoeker, groot of klein, een unieke Sinterklaas ervaring wil bieden en om de drukte te regulieren, wordt er gewerkt met een beperkt aantal toegangsbewijzen. Reserveren kan per tijdslot vanaf aanstaande zondag 12 november om 11.00 uur via https://sinterklaasinaalsmeer2023.eventgoose.com

Zorg dat je op tijd klaar zit, want op is op. Het Grote Huis van Sinterklaas is zaterdag 18 november geopend van 14.00 tot 18.00 uur en zondag 19 november van 12.00 tot 16.00 uur.