Zomerkunst in het Reghthuys

Regio – Deze week hebben wij bij Zomerkunst twee enthousiaste kunstenaars in het Reghthuys. Een met werk aan de wand en een met ruimtelijk werk. Het is geopend van dinsdag 30 juli tot en met zondag 4 augustus vanaf 12.00 uur tot en met 17.00 uur. Op zaterdag is het Reghthuys al om 10.00 uur geopend.

Sonja van Capel – van Kessel

Textielkunst dat is haar passie, waarbij de basis voor haar werk vaak een zelf geverfde lap stof, soms voorzien van een zeefdruk of mono print. Het gebruik van oud linnen, damast e.d. zijn favoriet en daarop kan ze letterlijk en figuurlijk maanden doorborduren met materialen als organza, geverfd kant en eco prints. Het gebruik van felle kleuren en pastel wisselen elkaar af. De inspiratie vindt zij in de prachtige natuur van haar woonplaats Noorden en de vele reizen die zij heeft gemaakt.

Joke van der Wiel

Het begon met cursussen beeldhouwen en edelsmeden, waarna ze zich verder wilde toeleggen op het werken met metaal en leren lassen. Wat Joke vindt tijdens het strandjutten of in de duinen verwerkt zij met metaal en/of kunststof in haar 3D objecten. Ook experimenteert zij graag met gedroogd plantaardig materiaal, daarvan maakt zij papier en ook verwerkt ze het in haar kunstwerken.

