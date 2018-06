Zilver Nils Eekhoff op NK tijdrijden

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout heeft woensdag zilver gewonnen op het nationaal kampioenschap tijdrijden voor beloften, renners jonger dan 23 jaar.

Eekhoff moest na een solorit van ruim 25 kilometer in en om Bergen op Zoom twaalf seconden toegeven op Matthijs de Vries. Daan Hoole werd derde op veertien seconden, Jarno Mobach, ploeggenoot van Nils Eekhoff bij opleidingsteam Sunweb, vierde. In het kampioenschap voor junioren klasseerde Owen Geleijn, eveneens uit Rijsenhout, zich als dertigste.

Grote verrassing

De tweede plaats van Nils Eekhoff kwam als een grote verrassing. Als tweedejaars nieuweling mistte hij in 2014 de titel al eens op één seconde. In de jaren erna kon hij zijn status als tijdrijder echter niet helemaal waarmaken. In korte ritten tegen de klok reed hij prima uitslagen, maar als de afstanden groter waren moest hij na een snelle start steeds te veel tijd inleveren.

Dit jaar nam hij twee weken de tijd om zich minutieus voor te bereiden op zijn tijdritfiets. Die ijver loonde. Nils Eekhoff raasde met een gemiddelde snelheid van 49.158 kilometer per uur over het parcours.

Foto: @Team Sunweb.