Zeiler uit water gered door brandweer

Aalsmeer – De JIM van de Brandweer Aalsmeer is vandaag, dinsdag 25 juli, in actie gekomen na een melding over een omgeslagen zeilboot op de Westeinderplassen ter hoogte van de Grote Poellaan en de Leimuiderdijk in Rijsenhout.

De alarmdiensten kregen rond tien voor vijf in de middag een oproep om hulp te verlenen bij een zinkende woonboot. Deze melding werd vrij snel omgezet in ‘zeilboot in nood’. De brandweer van Aalsmeer is met reddingsboot JIM op weg gegaan naar de zeilboot en troffen een jongen in het water aan. Hij is snel in de boot getild en afgezet op de dijk, waar twee ambulances klaar stonden. Ook de traumaheli was op de oproep afgekomen.

De jongen was licht onderkoeld en is direct door de medewerkers van de ambulancedienst in warme doeken gehuld en nagekeken op eventuele verwondingen. Het is goed afgelopen, de jongen maakt het goed. Voor de reddingsactie, waar ook de brandweer en de politie van Kennemerland ter plaatse kwamen, is de Leimuiderdijk enige tijd afgesloten geweest. De zeilboot is door de brandweer naar de walkant getrokken.

Foto: Marco Carels