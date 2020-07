Zege voor Jumbo Visma renners in Slovenië

Rijsenhout – Wielrenner Owen Geleijn heeft na afloop van zijn eerste internationale UCI-wedstrijd voor Opleidingsteam Jumbo Visma al een feestje kunnen vieren. Met drie teamgenoten loodste de 19-jarige Rijsenhouter afgelopen zondag 26 juli kopman Olav Kooij in de slotfase van de GP Kranj in Slovenië naar een sprintzege. Voor Kooij was het dit jaar de derde overwinning in vier wedstrijden. Geleijn kwam na gedane arbeid als 93ste over de streep. De race ging over 13 rondes van 12 kilometer door de stad en het buitengebied van Kranj.

Ronde van Tsjechië

De volgende koers voor Owen Geleijn is de Ronde van Tsjechië van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. Hij rijdt er in een gecombineerd team van Jumbo Visma met de beroepsrenners Koen Bouwman, Bert-Jan Lindeman en Maarten Wynants. Van de opleidingsploeg komen behalve Geleijn ook Hessman, Kooij en Ryan in actie. Aan de categorie 1-race doen onder meer zes World Tour-teams mee. Na een tijdrit van 18 kilometer op de eerste dag moet er in de overige ritten flink geklommen worden.

Ronde van Polen

Na drie stageweken bubbelen in de Tiroler Alpen met Team Sunweb maakt Nils Eekhoff, met permissie van het corona-virus, aankomende woensdag 5 augustus zijn herstart in de vijfdaagse Ronde van Polen. De Rijsenhouter rijdt in dienst van de Italiaanse sprinter Alberto Dainese en klassementsrenner Wilco Kelderman. De andere Sunweb-renners zijn Hindley, Tusveld, Petersen, Hamilton en Denz. De World Tour-wedstrijd is te volgen op Eurosport 2.

Uithoorn en Amstelveen

Voor renners op amateurniveau resten dit seizoen in Amstelland de rondes van Uithoorn en Amstelveen. Beide wedstrijden staan onder voorbehoud nog genoteerd op de flink uitgeklede nationale kalender. Bij UWTC in Uithoorn kunnen de wielen draaien op zondag 2 september en een week later is het koers op de Peter Postbaan in Amstelveen. De Ronde van Rijsenhout, volgens traditie gekoppeld aan de plaatselijke feestweek in juni, moest kort na de eerste corona-uitbraak noodgedwongen het loodje leggen. Volgend jaar pakt de organisatie de draad weer op. Intussen wordt er op de clubparcoursen weer volop gereden. UWTC-er John Tromp uit Kudelstaart behaalde afgelopen zondag een vierde plaats in een race voor zestigplussers in Amersfoort en eliterenner Tristan Geleijn (Rijsenhout) klasseerde zich zaterdag als tiende in een sterk bezette regionale koers in Sloten.

Foto: Gewapend tegen het coronavirus verschenen de renners van Opleidingsteam Jumbo Visma zondag met mondkapjes op het podium tijdens de ploegenpresentatie van de GP Kranj in Slovenië. Safety First. Voor de duidelijkheid: Gekoerst werd er zonder kapjes. Owen Geleijn staat tweede van links.

Foto: @Team Jumbo Visma