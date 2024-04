Zaterdag feestelijke première ‘Liefde half om half’

Kudelstaart – Zaterdag 13 april is de eerste feestelijke voorstelling van ‘Liefde half om half’, een voorstelling van Toneelvereniging Kudelstaart. Het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg gaat om 19.30 uur open. De première zal een feestelijk tintje krijgen waarbij het publiek extra in de watten wordt gelegd. Zo is er gratis koffie of thee met wat lekkers vooraf. Maar ook maakt iedereen in de zaal kans op twee gratis prijzen, passend bij het thema liefde. Dit om te vieren dat het komische toneelstuk Liefde half om half in première gaat. Er zijn daarna uitvoeringen op 19 en 20 april.

3 stellen, 2 woonkamers, 1 en al verwarring en hilariteit

Het stuk (geschreven Alain Ayckbourn) speelt zich af in twee woonkamers waarbij het publiek een inkijkje krijgt in de huwelijken van twee stellen bij wie het allemaal niet meer zo vanzelf gaat. Het derde echtpaar zou de oplossing moeten bieden voor alle problemen, maar de kans is groot dat de verwarring door toedoen van smoesjes en leugentjes er alleen maar groter op wordt.

Nog een aantal stoelen beschikbaar

De kaarten à €12,50 zijn verkrijgbaar bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en Slijterij Van Lammeren in Kudelstaart (contant en gepast betalen) en eventueel aan de deur. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Foto: aangeleverd.