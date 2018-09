ZABO-competitie start met 10 teams

Aalsmeer – De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer gaat in de maand september van start met de 43e jaargang. Door de vele nieuwe aanmeldingen kan er, zoals vanouds, een competitie met tien teams gedraaid worden.

De deelnemende zaalvoetbalploegen heten: Amsec Piller, Football Fanatics, Green Fingers, HFC Haarlem, International Smokers Team, Joga Bonito, LEMO, Street Football Team, Woei en Polonia Aalsmeer. De voorbereidingen voor het komende seizoen 2018/2019 zijn in volle gang.

De sportzalen zijn inmiddels gehuurd en de eerste speelronde (van in totaal 18 speelavonden) staat gepland voor zaterdag 29 september in sporthal de Bloemhof. Vorig seizoen waren er slechts acht deelnemers en dus kent de ZABO behoorlijk wat wijzigingen. Drie teams hebben opgezegd, te weten Koning Nieuwendijk, Bolas Underwear en IBH Aalsmeer.

Hier tegenover verwelkomt de ZABO maar liefst vijf nieuw ploegen: Green Fingers, Internationaal Smokers, Joga Bonita, Street Football Team en Woei. Daarnaast is er naamsverandering, het team van Met & Co gaat verder onder de naam HFC Haarlem. Meer informatie is te vinden op de website: www.zaboaalsmeer.nl