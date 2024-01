Zaai Masterclass Netwerken opent nieuwe kansen

Aalsmeer – Donderdag 18 januari volgden zeer gedreven en gemotiveerde Zaai deelnemers de masterclass Netwerken gegeven door Robert Schultze (Growth Factory).

Het dynamische bedrijf Van Vliet containers – waar Bob IJpelaar in zijn praatje vooraf zich opnieuw toonde als een sterke leider en mentor – zorgde voor een goed onderkomen. Het paste geheel bij de sfeer van de avond waar de woorden; Dromen, Doen, Denken, Durven, Doorzetten als een rode draad de pitches, vragen en antwoorden met elkaar verbond.

Wie helpt wie?

Als huiswerk hadden alle Zaai deelnemers de opdracht een één minuut pitch te houden. Hoewel iedereen zich goed had voorbereid was er één pitch die met kop en schouder boven de anderen uitstak. “Ga even allemaal staan.” Op hele natuurlijke wijze werd na aanwijzingen gevoeld wat het is om de juiste houding aan te nemen. De zinnen werden duidelijk uitgesproken. “Kijk dit is wat ik doe.” En zo ervoeren de aanwezigen binnen de minuut hoe simpel het is om je lichaam goed te gebruiken en te beschermen tegen vermoeidheid. Een gouden greep van Robert Schultze was om de pitch te beëindigen met een: “Wie kan mij helpen” vraag. Dat maakte de avond tot een interessante masterclass.

Geopperde mogelijkheden die weer nieuwe kansen bieden, de ondersteuning, de gunfactor het is een geweldige drijfveer om een onderneming te doen slagen. ‘Durf om hulp te vragen’, was een regelmatig terugkomend advies.

Veel aandacht voor contact

Contacten leggen – tegenwoordig door social media behoorlijk eenvoudig – maar toch blijft het persoonlijke contact onontbeerlijk. “Daar moet je behoorlijk wat tijd in steken. Enige welbespraaktheid is wel nodig, maar dat leer als ondernemer wel. Je moet het gewoon ondergaan en dan is het hartstikke leuk”, doceerde Schultze die zonder pauze zijn gehoor wist te blijven boeien. Zelf had hij zichtbaar lol in zijn college. “Ken je klant, wat is hun achtergrond, past hun karakter bij jou, wat zijn hun grootste uitdagingen, wat zijn hun triggers om met jou in gesprek te komen?” Vervolgens kwam aan bod: “Stel een eerste duidelijk vraag. Wat doe jij, wat is jouw doel. Leg jouw proces goed uit, vertel over jouw resultaten.”

Wat hij zelf van de avond had gevonden, was de vraag. “Je ziet iedereen wat gespannen binnen komen, ook bij het pitchen zie je toch dat de deelnemers proberen weg te duiken, terwijl iedereen toch echt aan de beurt komt. En kijk nu eens hoe ontspannen iedereen met iedereen praat. Dat is wat ik probeer te bereiken en dat is gelukt.”

Voor meer informatie over Zaai: mail naar Kirsten Verhoef (project -organisator) kirsten@sysltsupport.nl of bel 0297- 366182.

Janna van Zon