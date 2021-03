Workshops bij Cultuurpunt voor kinderen

Aalsmeer – De start van de workshops voor kinderen van bij Cultuurpunt Aalsmeer komt steeds dichterbij. De docenten staan al een tijdje klaar om de deelnemers nieuwe ervaringen te laten opdoen. Margot gaat met boetseerklei aan de slag, Sander pakt de spuitbussen erbij voor graffiti, Dineke zet instrumenten alvast klaar en zingt alvast haar stem warm, Jolijn heeft leuke oefeningen bedacht voor theater, Rens rapt en maakt de hele dag muziek en Elize draait nog een pirouette op haar balletschoenen.

De docenten zijn er klaar voor, op maandag 22 maart gaan de workshops eindelijk van start. Opgeven is nog wel mogelijk, maar doe het snel via www.cultuurpuntaalsmeer.nl. Kijk op de website bij ‘Club Cultuur’ voor het hele aanbod aan workshops voor kinderen van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Vragen? Mail naar info@cultuurpuntaalsmeer.nl of bel 0297-365165.