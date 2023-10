Workshop Papierknipkunst in Flower Art Museum

Aalsmeer – Het knippen in gevouwen papier kan verrassende en originele resultaten geven en gaat veel verder dan het traditionele ‘knippen van een kleedje’. In de workshop Papierknipkunst op zaterdag 4 november van 13.00 tot 15.00 uur in het Flower Art Museum wordt de basis geleerd van het papierknippen en vouwen.

De workshop wordt gegeven door twee kunstenaars van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. Paula Versnick en Monique van Ruyven helpen de deelnemers op weg naar het technisch en creatief vormgeven van een origineel werkstuk. Deelname aan de workshop kost 12,50 euro per persoon en dit bedrag is inclusief museumentree en een kopje koffie of thee. Vrienden van het museum betalen 9,50 euro. Er is plaats voor maximaal zestien deelnemers. Aanmelden kan via https://flowerartmuseum.kooptickets.nu/product/workshop-papierknipkunst/

‘De natuur geknipt’

De workshop sluit aan bij de tentoonstelling ‘De natuur geknipt’ die momenteel te zien is in het Flower Art Museum. Hierin wordt werk geëxposeerd van 23 kunstenaars, in tal van technieken. Het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) is iedere donderdag tot en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.