Aalsmeer – Wilt u meer grip krijgen op uw energierekening? En leren hoe u met simpele tips kunt besparen op uw energiegebruik? Doe dan op maandagavond 27 maart van 19.30 tot 21.00 uur mee met de workshop Energie Besparen in Buurthuis Hornmeer.

De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Aalsmeer en een energiedeskundige van bureau SME. Aan de hand van praktische voorbeelden en interactieve oefeningen wordt samen op zoek gegaan naar makkelijke manieren om energie te besparen. Door dagelijkse dingen in huis net even iets anders te doen of door kleine maatregelen te nemen, zoals radiator ventilatoren. En wat heeft een douchewisser met energie besparen te maken?

Aanmelden voor de workshop? Mail buurthuishornmeer@gmail.com.

De workshop Energie Besparen is de laatste activiteit in het kader van het buurtproject Energiebesparing Hornmeer. Afgelopen maanden ging het Energieteam Hornmeer iedere zaterdag in Hornmeer op pad met hun elektrische busje of bakfiets. Daarnaast waren de energiecoaches iedere maandagavond en zaterdagmiddag in het Buurthuis aanwezig voor een inloopspreekuur. Op zaterdag 18 maart is er een leuke Energiebespaarbingo in het buurthuis. En op maandagavond 27 maart dus de praktische workshop Energie Besparen. Adres: Dreef 1.