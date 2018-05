Amstelland – Op woensdag 26 mei wordt in de bibliotheek in Westwijk een beeldende workshop digitaal striptekenen gegeven voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, De kinderen maken hun eigen stripverhaal op een iPad! In korte tijd leren ze, samen met anderen, een verhaal te maken en dit met beeld te verlevendigen. Creativiteit, artisticiteit en samenwerken staan deze middag centraal.

De kinderen gaan aan de slag met een stylus (iPad-pen) en werken met foto’s die ze maken van zichzelf of van hun vrienden. Ze laten situaties en karakters tot leven komen en vertellen een kort grappig of juist spannend verhaal. Natuurlijk kunnen de typische tekstballonnetjes niet ontbreken. Alles onder de professionele begeleiding van animator Rens van 4XM, aanbieder van culturele én educatieve workshops.

Het stripverhaal wordt gezien als één van de oudste vormen van literatuur. Al in de prehistorie werden verhalen getekend op rotswanden, nog voor er sprake was van schrift. Ook de Egyptenaren gebruikten afbeeldingen in plaats van letters om een verhaal op papier te krijgen (hiërogliefen). Tot op de dag van vandaag is het stripverhaal erg populair en vormt het een belangrijk element in onze beeldcultuur.

Praktische informatie:

Workshop digitaal striptekenen op zaterdag 26 mei van 15.00 tot 17.00 uur in bibliotheek Westwijk Amstelveen. Kosten: €6 (leden) l €12 (niet-leden). Leeftijd 9 tot en met 12 jaar.