Stemmen voor nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – Morgen, woensdag 12 juni, is de jaarlijkse buitenspeeldag met onder andere de voorronde voor het NK knikkeren in de Snoekbaarsstraat. Maar, er is meer. Er kan gestemd worden voor de zes kinderen, die genomineerd zijn voor de functie van kinderburgemeester. De afgelopen weken hebben de zes zichzelf gepromoot op hun school, bij de vereniging en er zijn flyers geplakt en uitgedeeld. De verkiezing is dus morgen, woensdag. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen basisschool-leerlingen stemmen op hun favoriet. Op drie plaatsen kan gestemd worden. De stemhokjes staan bij De Dolfijn in de Baccarastraat in het Centrum, bij de speelvelden in de Snoekbaarsstraat in Oosteinde en in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart.

Bekendmaking en bezoek

Lang hoeven de zes niet te wachten op de uitslag. Deze wordt de volgende dag, donderdag 13 juni, bekend gemaakt. Op maandag 17 juni wordt de nieuwe kinder-burgemeester door de burgemeester en de wethouder gefeliciteerd op zijn of haar school.

Installatie op 27 juni

Tijdens ‘Bouw een Bootje’ op 27 juni wordt afscheid genomen van de huidige kinder-burgemeester Hannah Fokkema en wordt de nieuwe kinderburgemeester officieel voor een jaar geïnstalleerd.

Op wie ga jij stemmen? Op Amber van Kessel, Charlotte Spaargaren, Nine Wentzel, Berber Veldkamp, Alisa Kockelkorn of Maarten Hulleman? Het is aan jou. De zes kandidaten weten wel op wie jij moet stemmen… Succes allemaal!