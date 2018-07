Woensdag loting voor Tour de Kwakel

De Kwakel – Traditioneel vindt de woensdag voor de start van de Tour de France de loting van de Tour de Kwakel plaats. De 100 deelnemers worden verdeeld over 20 ploegen, die met elkaar de strijd aan gaan in het ploegenklassement. De leden van de leidende ploeg dragen de gele petten. Zij worden bij de huidige weersomstandigheden ook nog wel eens de lijdende ploeg genoemd.

Dit jaar start de Tour de Kwakel zonder één van zijn trouwe deelnemers, Adrie Voorn Krul, die in het afgelopen jaar helaas overleden is. Adrie wist in zijn laatste Tour nog samen met zoon Jim Voorn, Willy Turk, Joris Voorn en Jacco Lauwers het ploegenklassent te winnen. De Tour de Kwakel is hem dankbaar voor zijn inzet bij het verzorgen van bloemen en het inrichten van het nieuwe Tourhome.

Zoals gezegd worden de deelnemers woensdag verdeeld over 20 ploegen, die dit jaar de namen van fietsonderdelen dragen. Daarmee variëren de namen van ‘Binnenband’ tot ‘Zijwieltjes’. De deelnemers die vorig jaar in de top 20 eindigden zijn dit jaar kopman van hun ploeg en geplaatst bij de loting. Zij zullen gezelschap krijgen van schaduwkopmannen, superknechten, knechten en waterdragers.

Na de vlot verlopen pilot van vorig jaar zal de loting ook dit jaar door Jan van Alen voltrokken worden. Gebleken is dat Jan niet van lotje getikt is en niet in zeven sloten tegelijk loopt. Per slot van rekening wil de Tourdirectie een plot voorkomen en het noodlot niet tarten. Jan zal niet aan zijn lot overgelaten worden. Vrouw Martha zal zijn koppie goed in de lotion zetten.

Het Tourhome is woensdag (4 juli) vanaf 20.00 uur voor het eerst dit jaar geopend. De loting zal rond 20.30 uur plaatsvinden.