Windsurfclub houdt open dag

Aalsmeer – Voor iedereen die kennis wil maken met windsurfen of suppen houdt Windsurfclub Aalsmeer op zondag 12 mei een open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur staat de koffie klaar in het clubhuis op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg. Belangstellenden kunnen het water op door mee te doen aan één van de drie surflessen (om 11.00, 13.00 of 14.30 uur).

Aanmelden kan via evenementencommissie@wsca.nl en vol is vol. De Windsurfclub zorgt voor materiaal en surfpakken, kleedkamers en warme douches. Ook kan kennis gemaakt worden met Stand Up Paddling (suppen) of het windsurfgevoel ervaren op een simulator. De leden vertellen graag hoe het hele jaar gesurft kan worden zonder een eigen surfplank aan te schaffen en welke lessen er gegeven worden.

Windsurfclub Aalsmeer is een gezellige vereniging voor iedereen die wil windsurfen: jong en oud, beginner of gevorderde, recreatief of in wedstrijdverband. Iedereen wordt graag welkom geheten. Deelname aan de activiteiten is gratis.